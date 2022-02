Speed skating | Francesca Lollobrigida | “Orgogliosa di me stessa | un esempio della strada da fare per una medaglia alle Olimpiadi”

Advertising

I Giochi Olimpici di Pechino 2022 iniziano col botto per l' Italia che vede subito una medaglia. Per Francesca Lollobrigida è argento nello3000 metri . L'atleta ha vinto dunque la prima medaglia per i colori azzurri nel pattinaggio di velocità. Splendida gara dell'azzurra che ha conquistato il secondo metallo più pregiato ...... impegnata nei 3000 metri di pattinaggio velocità femminile , in diretta dalle ore 9.30 italiane dal NationalOval di Pechino. Diciamo subito che ci sarà però un po' da aspettare, ...The opening event of the Olympic speedskating competition was held before a sparse, quiet crowd at the dazzling National Speed Skating Oval, better known as the “Ice Ribbon” for its distinctive outer ...BEIJING (Kyodo) -- Japan team captain Miho Takagi hit the ice Saturday in the first of her five speed skating events at the Beijing Winter Games, finishing sixth in the women's 3,000 meters won by ...