Spalletti: “Venezia più tosta della sfida all’Inter. Vi spiego la mia decisione su Tuanzebe” (Di sabato 5 febbraio 2022) Spalletti in conferenza ha precisato che col Venezia sarà più tosta della sfida all'Inter, l'esclusione di Tuanzebe dalla lista UEFA una decisione difficile L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 5 febbraio 2022)in conferenza ha precisato che colsarà piùall'Inter, l'esclusione didalla lista UEFA unadifficile L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Venezia non è una partita di passaggio per arrivare all’Inter. Affrontiamo una squadra forte con un al… - sscnapoli : ??#Spalletti “Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per arrivare in maniera ottimale alla prossima gara. Dobbia… - sscnapoli : ?? #Spalletti “A Venezia gara tosta, dobbiamo dimostrare di aver fatto il salto di qualità” #VeneziaNapoli ??… - Telespazio1 : I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Inter, che si disputerà il 12 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso l… - andreastoolbox : Venezia Napoli, Spalletti: 'Osimhen-Mertens insieme? Ci può stare'. Video | Sky Sport -