Soldati a Chernobyl | la guerra potrebbe coinvolgere anche la centrale

Advertising

pinino65 : Tra i soldati che presidiano #Chernobyl: «Anche questa è #Ucraina, i #RussiaInvadedUkraine #STOPWAR #PrayForKiev n… - lindawhippet : RT @barbagallo001: I soldati ucraini che difendono #Chernobyl rappresentano la parte romantica di questa crisi. - barbagallo001 : I soldati ucraini che difendono #Chernobyl rappresentano la parte romantica di questa crisi. - ilfoglio_it : A Chernobyl i ponti sono troppo esili e le particelle radioattive s’attaccano ai vestiti. Il governo ha schierato 7… -

Ultime Notizie dalla rete : Soldati Chernobyl

- Sparano dalle finestre, in cielo ronzano piccoli droni cacciatori. Vetri rotti, puzza di ... Iin mimetica bianca e nera, travestiti da betulle, si acquattano e fanno fuoco verso i ...Decine di migliaia didi Mosca non hanno fatto mai ritorno. Sono rimasti sul confine ... In mezzo, la spettrale distesa innevata di. Pericolosa, perché quasi del tutto disabitata e ...CHERNOBYL - Sparano dalle finestre, in cielo ronzano piccoli droni cacciatori. Vetri rotti, puzza di nafta bruciata, odore acre di polvere da sparo. Corriamo nella neve, davanti a noi romba un ...Il fronte passa vicino alla centrale devastata nel .... Sotto la scritta Chernobyl Tours. Ua , dopo la rotonda d'Ivankiv sulla strada P02, tra un monumento gialloblu a forma d'uovo e un cartello giall ...