Snowboard | Pechino 2022 | Sadowski-Synnott show! L’australiana domina le qualificazioni dello slopestyle

(Di sabato 5 febbraio 2022) Ultimate leper la prova difemminile alle Olimpiadi Invernali di. Condizioni ambientali estreme nell’impianto del Genting Snow Park dove, nonostante il vento gelido che ha portato le temperature anche sotto i -20°, è andato in scena il primo atto di una delle discipline più spettacolari tra gli sport invernali. Trenta le atlete iscritte alla gara, di cui 28 hanno partecipato alla qualificazione dopo il forfait della slovacca Klaudia Medlova e della croata Lea Jugovac. Due possibilità per tutte le atlete di mettere insieme una run con un punteggio in grado di portarle tra le prime 12, direttamente qualificate alla finale di domani.che hanno riservato pochissime sorprese, tanto che undici delle prime dodici del ranking ...

infoitsport : Olimpiadi invernali di Pechino 2022: dalle speranze nello sci al dream team dello snowboard – La guida… - fisco24_info : Pechino: ecco gli Azzurri in gara domani: Da curling a snowboard e short track. In pista Arianna Fontana - lucafaccio : Olimpiadi invernali di Pechino 2022: dalle speranze nello sci al dream team dello snowboard – La guida sugli azzurr… - augusto_amato : Olimpiadi invernali di Pechino 2022: dalle speranze nello sci al dream team dello snowboard – La guida sugli azzurr… - zazoomblog : Olimpiadi invernali di Pechino 2022: dalle speranze nello sci al dream team dello snowboard – La guida sugli azzurr… -

02.05, CURLING: sessione 7 doppio misto (Australia - Norvegia, Svizzera - Svezia) 03.45, Snowboard: Così Michela Moioli racconta l'emozione della cerimonia di apertura dell'Olimpiade invernale di Pechino. Come a Tokyo, l'Italia vuole essere protagonista in quasi tutte le discipline e con diversi atleti, che però arrivano in Cina in momenti della carriera molto diversi.