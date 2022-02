Short track | Natalia Maliszewska torna al Villaggio Olimpico ma la sua presenza odierna nei 500 metri resta in bilico

(Di sabato 5 febbraio 2022) Prosegue il roller coaster di emozioni e sentimenti contrastanti per, pattinatrice su ghiaccio specializzata nellopresente in Cina per disputare i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. La 26enne polacca, una delle grandi avversarie dell’azzurra Arianna Fontana soprattutto nei 500, è infattita ieri sera nelpechinese dopo aver trascorso gli ultimi giorni in una sorta di “Covid Hotel” fuori dalla bolla riservata agli atleti, in seguito alla sua positività al Coronavirus. La partecipazione dialle batterie dei 500, in programma tra poche ore sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium,comunque in ...

La storia di lady Fontana potrebbe essere tutta li, perché da quel convincimento granitico di bimba, alle sue otto medaglie olimpiche di signora dello, il filo di Arianna non si è mai ...... nel pattinaggio di velocità - con Francesca Lollobrigida impegnata nei 3.000 metri - e nello, anche qui con la staffetta mista guidata dalla pluri olimpionica Arianna Fontana. Attenzione ...The Dutch short track speed skater, a 2015 world champion, was nursing a leg injury when a horror domestic incident in January, 2019, left him with severe burns to his face, leg, chest and feet. “I ...Prosegue il roller coaster di emozioni e sentimenti contrastanti per Natalia Maliszewska, pattinatrice su ghiaccio specializzata nello short track presente in Cina per disputare i Giochi Olimpici Inve ...