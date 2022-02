Short track, le batterie di Arianna Fontana e Martina Valcepina nei 500 metri (Di sabato 5 febbraio 2022) Comincia quest’oggi il cammino di Arianna Fontana e Martina Valcepina nei 500 metri alle Olimpiadi di Pechino 2022. Le due azzurre sono tra le protagoniste più attese nella distanza più breve dello Short track, con Fontana che difende il titolo olimpico conquistato quattro anni fa a PyeongChang. C’è sicuramente grande attesa in casa Italia per questa gara, che oggi avrà solo un primo assaggio con la fase delle batterie, per poi vivere nella giornata di lunedì i successivi turni con la finale che assegnerà le medaglie nel primissimo pomeriggio italiano (ore 13.46). Sarà Martina Valcepina ad aprire le Olimpiadi, essendo stata sorteggiata nella prima batteria. La valtellinese se la vedrà con l’olandese ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Comincia quest’oggi il cammino dinei 500alle Olimpiadi di Pechino 2022. Le due azzurre sono tra le protagoniste più attese nella distanza più breve dello, conche difende il titolo olimpico conquistato quattro anni fa a PyeongChang. C’è sicuramente grande attesa in casa Italia per questa gara, che oggi avrà solo un primo assaggio con la fase delle, per poi vivere nella giornata di lunedì i successivi turni con la finale che assegnerà le medaglie nel primissimo pomeriggio italiano (ore 13.46). Saràad aprire le Olimpiadi, essendo stata sorteggiata nella prima batteria. La valtellinese se la vedrà con l’olandese ...

