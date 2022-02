Seu Pizza Illuminati – Roma

(Di domenica 6 febbraio 2022) SeuVia Angelo Bargoni, 10/18 – 00153Tel. 06/5883384 Sito Internet: seu-.business.site Tipologia: pizzeria Prezzi: fritti 3/5€, pizze 7/13€, dolci 3,5/6€ Giorno di chiusura: Martedì. Aperto solo la sera OFFERTA Si conferma al vertice della classifica questa pizzeria che in pochi anni si è imposta nel panorama capitolino e dove l’arte deliolo viene declinata in sapiente equilibrio tra tradizione rivisitata e vocazione gourmet. Ottima lievitazione, impasto soffice e alveolato, bel cornicione a canotto, ingredienti di alta qualità e accostamenti azzeccati. Si comincia subito bene con le gustose chips e un ottimo supplì “scojo”, con prezzemolo e nero ...

Advertising

HTT_May : @kartmanf_ Pizza mozzarella > seu top - blaptos : @CaterinaNigra Eccomi, non mi sono scordato di te! Sicuramente dovrai provare Pizzarium di Bonci. Poi il filettaro… - marcocherubini : @colas Ogni volta da Bonci è così, tra l’altro al mercato centrale c’è Seu che allo stesso prezzo ti fa la pizza to… - Tanzen : @iMatteo_Pau Te ne dico alcune, sono tutte buone a diverso titolo e con diverso stili di pizza: Seu Pizza Illuminat… - GMGarutti : Foto appena pubblicata @ Seu Pizza Illuminati -

Ultime Notizie dalla rete : Seu Pizza

RomaToday

E poi ladi Pier Daniele, i calici di vino selezionati della famiglia Ercoli, i cocktail della Locanda Alferini. Il Mercato Centrale è molto più di un mercato ed è un luogo da tener ...A Roma ha aperto senza clamore da qualche settimana un hotel dai contenuti clamorosi. Parliamo dell' Hotel W del gruppo Marriott . Un grosso progetto di hotellerie nel Rione Ludovisi , a cinque passi ...Qual è la migliore pizza italiana? Incredibilmente non si mangia all’ombra del Vesuvio: i primi posti in classifica non sono solo campani.L'albergo appena aperto vicino a Via Veneto punta sull'alta qualità enogastronomica. Ai dolci c'è Fabrizio Fiorani mentre Emanuele ...