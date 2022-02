Serie C Sky Sport | 25a Giornata - Programma e Telecronisti Lega Pro

(Di sabato 5 febbraio 2022) Tra sabato 5 e domenica 6 Febbraio, appuntamento su Sky con la 25adel campionato di calcio diC 2021/2022. Sky trasmette in diretta fino a 8 partite per ogni turno e i match sono disponibili per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio: 2 le gare che sarà possibile seguire sui canali Sky sabato (entrambe nel girone A). Ben 6 gli incontri (due nel giorne B, quattro nel girone C) saranno inzione...

Advertising

SkySport : Calendario Serie A, le partite e gli orari della 24^ giornata #SkySerieA #SerieA #SkySport - SkySport : Juventus-Verona, Allegri: 'Il tridente è sostenibile solo se corrono tutti' #SkySport #SerieA #SkySerieA… - SkySport : Derby di Milano, Milito: 'Inter superiore'. Nesta: 'Milan alla pari' #SkySerieA #SerieA #SkySport #InterMilan… - digitalsat_it : #SerieC @SkySport , 25a Giornata - Programma e Telecronisti @LegaProOfficial - mister1899 : Comunque a prescindere da tutto, io l’anno prossimo rivoglio la serie A su Sky perché questi oltre a gufare scandal… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Sky

... ecco cosa manca per Alvarez DIRETTA FIORENTINA LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DIA La diretta Fiorentina Lazio diA , è una delle tre partite trasmesse da...... COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Ascoli Perugia sarà affidata ai canali della televisione satellitare: laB infatti è trasmessa integralmente su, e dunque gli abbonati potranno ...Tra sabato 5 e domenica 6 Febbraio, appuntamento su Sky con la 25a giornata del campionato di calcio di Serie C 2021/2022. Sky trasmette in diretta fino a 8 partite per ogni turno e i match sono ...Ovviamente, per questo nuovo torneo dovranno anche essere messi all’asta e assegnati dalla Lega Serie A proprio i Diritti TV sia in Italia che all’estero, con la guerra aperta tra Sky e Dazn che ...