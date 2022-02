Serie BKT 21esima giornata parità del Crotone a reti inviolate contro il Cittadella pitagorici senza subire gol per la prima volta dall’inizio della stagione

(Di sabato 5 febbraio 2022) Quarto risultato utile consecutivo da parte dei. Pareggio (1-1) del Coil Brescia, sconfitta (2-0 ) la Reggina in trasfrtala Ternana(3-4-2-1): Saro, Nedelcearu, Golemic, Cuomo, Mogos (Calapai), Estevez (Kone), Awua, Sala (Nicoletti), Marras (Cangiano), Kargbo, Maric (Mulattieri). All. Modesto(4-3-1-2): Maniero, Perticone, Benedetti, Beretta (Baldini), Frare, Vita, Mattioli, Okwonkwo (Varella), Branca, Antonucci (Tounkara), Danzi (Laribi). All. Gorini Arbitro: Eugenio Abbattista di Molfetta Assistenti: Marchi – Nuzzi Quarto giudice a bordo campo: Giorgio di Cicco di Lanciandosi Var: Sacchi – Avar: Dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie BKT

Il tabellino della gara:, 21ª GIORNATA TERNANA - REGGINA 2 - 0 Marcatori: 13 Pettinari (T), 16 Palumbo (T), Ternana (4 - 3 - 2 - 1): Iannarilli; Defendi (78 Capone), Sorensen, Capuano, ...Giallorossi in campo al Stadio Giuseppe Sinigaglia alle 14:00 per la seconda giornata di ritorno dellaComo - Lecce, queste le formazioni in campo. Como: Facchin, Gatto (21'st Blanco), Parigini (32'st Ciciretti), Belletto, Arrigoni, Scaglia, Varnier (37'st Solini), Cerri (20'st La Gumina), ...tra cui 3 partite di Serie A TIM in co-esclusiva ogni turno e tutta la Serie BKT. La Serie C di calcio torna infatti su Sky Sport dove saranno disponibili non solo i match del campionato “regular ...A queste si aggiungono tutte le partite di UEFA Europa League e i migliori match della UEFA Conference League, Serie BKT, LaLiga, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, ...