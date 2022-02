Serie BKT 21esima giornata parità a reti inviolate Crotone senza subire gol per la prima volta dall’inizio della stagione

(Di sabato 5 febbraio 2022) Quarto risultato utile consecutivo da parte dei pitagorici. Pareggio (1-1) del Cocontro il Brescia, sconfitta (2-0 ) la Reggina in trasfrta contro la Ternana0 Citta(3-4-2-1): Saro, Nedelcearu, Golemic, Cuomo, Mogos (Calapai), Estevez (Kone), Awua, Sala (Nicoletti), Marras (Cangiano), Kargbo, Maric (Mulattieri). All. Modesto Citta(4-3-1-2): Maniero, Perticone, Benedetti, Beretta (Baldini), Frare, Vita, Mattioli, Okwonkwo (Varella), Branca, Antonucci (Tounkara), Danzi (Laribi). All. Gorini Arbitro: Eugenio Abbattista di Molfetta Assistenti: Marchi – Nuzzi Quarto giudice a bordo campo: Giorgio di Cicco di Lanciandosi Var: Sacchi – Avar: Dei Giudici Angoli: 6 a 4 per il Cittacella Recupero: 4 minuti Spettatori: 1.800 incasso € ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie BKT

Lega B

Il tabellino della gara:, 21ª GIORNATA TERNANA - REGGINA 2 - 0 Marcatori: 13 Pettinari (T), 16 Palumbo (T), Ternana (4 - 3 - 2 - 1): Iannarilli; Defendi (78 Capone), Sorensen, Capuano, ...Giallorossi in campo al Stadio Giuseppe Sinigaglia alle 14:00 per la seconda giornata di ritorno dellaComo - Lecce, queste le formazioni in campo. Como: Facchin, Gatto (21'st Blanco), Parigini (32'st Ciciretti), Belletto, Arrigoni, Scaglia, Varnier (37'st Solini), Cerri (20'st La Gumina), ...A queste si aggiungono tutte le partite di UEFA Europa League e i migliori match della UEFA Conference League, Serie BKT, LaLiga, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, ...Il tecnico Marco Baroni ha convocato 22 giocatori per la gara Como – Lecce 2ª giornata di ritorno della Serie BKT in programma sabato 5 febbraio 2022 alle ore 14:00. Assenti Bleve, Rodriguez, Di ...