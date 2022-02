Serie A, volto politico come presidente di Lega: si pensa ad Alfano o Veltroni (Di sabato 5 febbraio 2022) Nomi nuovi come presidente della Lega Serie A: i club starebbero pensando ad Alfano o Veltroni La Serie A è alla ricerca di un nuovo presidente di Lega, dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. È ormai cosa nota che le società stiano cercando un volto politico, capace di poter dialogare e avere influenza sul Governo. E in quest’ottica ci sarebbero due nomi nuovi. Secondo quanto riportato da Dagospia, infatti, i club starebbero pensando ad Angelino Alfano, molto vicino al presidente della Lazio Lotito, o a Walter Veltroni, personalità che non dispiacerebbe all’a.d. dell’Inter Beppe Marotta. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Nomi nuovidellaA: i club starebberondo adLaA è alla ricerca di un nuovodi, dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino. È ormai cosa nota che le società stiano cercando un, capace di poter dialogare e avere influenza sul Governo. E in quest’ottica ci sarebbero due nomi nuovi. Secondo quanto riportato da Dagospia, infatti, i club starebberondo ad Angelino, molto vicino aldella Lazio Lotito, o a Walter, personalità che non dispiacerebbe all’a.d. dell’Inter Beppe Marotta. L'articolo proviene da ...

