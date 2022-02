Sergio Japino, chi era il compagno di Raffaella Carrà: “Tutti mi dicevano che era brutto” (Di sabato 5 febbraio 2022) Sergio Japino è stato il compagno di Raffaella Carrà per moltissimi anni: i due erano inseparabili, tanto nella vita privata quanto nel lavoro. Una relazione intensa che ha fatto leva sulla similitudine caratteriale fra i due. “Raffaella e io siamo legati nell’anima”, ha detto Japino diverso tempo fa a Sorrisi, “siamo più che fratelli, abbiamo lo stesso sangue, non so come dire. Una normale storia d’amore è molto piccola rispetto a quella che viviamo noi”. Dopo 17 anni di relazione però, i due hanno deciso di lasciarsi. E’ stata la stessa Carrà a rivelare tutto a Novella 2000 a mezzo lettera: “Oggi sarei libera di amare chi voglio in tutta chiarezza perchè da tempo Sergio Japino ed io abbiamo deciso di vivere le nostre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 febbraio 2022)è stato ildiper moltissimi anni: i due erano inseparabili, tanto nella vita privata quanto nel lavoro. Una relazione intensa che ha fatto leva sulla similitudine caratteriale fra i due. “e io siamo legati nell’anima”, ha dettodiverso tempo fa a Sorrisi, “siamo più che fratelli, abbiamo lo stesso sangue, non so come dire. Una normale storia d’amore è molto piccola rispetto a quella che viviamo noi”. Dopo 17 anni di relazione però, i due hanno deciso di lasciarsi. E’ stata la stessaa rivelare tutto a Novella 2000 a mezzo lettera: “Oggi sarei libera di amare chi voglio in tutta chiarezza perchè da tempoed io abbiamo deciso di vivere le nostre ...

