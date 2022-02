Seppi saluta subito Dallas

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Seppi saluta

FIT

Andreasla competizione all'esordio col polacco Majchrzak, che si impone per 6 - 1, 6 - 1, 7 - 5. Dura solo un parziale e mezzo l'ottima prestazione in campo di Lorenzo Musetti , che ...Andreasgli Australian Open, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne Park. Il 37enne di Caldaro, numero 101 del mondo e alla 17esima partecipazione al Major ...Non fa sapere Battiston quale sarà il suo prossimo ... La Moro conta circa 200 addetti, che Battiston saluta. «Ho un profondo sentimento di gratitudine verso tutto il personale e i collaboratori ...Tutti la vogliono, tutti la salutano, ma lei non sa perché: Mara Venier, in una diretta Instagram con Davide Maggio, gli ha chiesto ingenuamente come mai molti artisti mandassero dal palco del ...