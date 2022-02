Senegal-Egitto streaming gratis e diretta tv DMAX? Dove vedere finale Coppa d’Africa

(Di sabato 5 febbraio 2022) Il match, valido per ladella2021, si gioca domenica 5 febbraio alle ore 20 nello stadio Olembè di Yaoundè in Camerun. Le probabili formazioni di(4-3-3): É.Mendy; B.Sarr, Koulibaly, A.Diallo, Ciss; P.Gueye, N.Mendy, IG Gueye; Dieng, Diédhiou, Mané. Ct: Aliou Cissé(4-3-3): Gabaski; Abdelmonem, Hamdi, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Nigeria-OGGI LIVE etv...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Senegal Egitto

che invece domani sempre alle 20:00 ora italiana affronta nella finalissima che assegna il titolo ildi Koulibaly. Comments commentsHa iniziato il torneo col Covid, poi si è ripreso ed è cresciuto. In finale contro l'sarà lui il guardiano di Salah Coppa d'Africa, finalein programma domani alle 20. La Gazzetta ricorda cheFaraoni a caccia dell’ottavo trionfo, mentre per i Leoni della Taranga sarebbe la prima volta. La finale di Coppa d’Africa che andrà in scena domani alle 20 allo… Leggi ...(Calcio e Finanza) Ascolta la versione audio dell'articolo. L’Egitto ha chiesto il rinvio della finale in programma domenica 6 febbraio contro il Senegal di Keita Balde. L’Egitto attraverso ...