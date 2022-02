Sei Nazioni Francia-Italia: dove vederla e le ultime notizie sulla squadra (Di sabato 5 febbraio 2022) Il torneo di rugby del Sei Nazioni 2022 inizia oggi sabato 5 febbraio, ma Francia e Italia faranno il loro esordio domenica 6 febbraio, quando gli Azzurri scenderanno in campo allo Stade de France di Parigi. Il match Sei Nazioni Francia-Italia è in programma alle ore 16:00 e sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8 e in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in diretta streaming sulle piattaforme di tv8.it, Sky Go e Now. Sei Nazioni Francia-Italia: cosa aspettarsi? Il giocatore mondiale dell’anno Antoine Dupont è tornato dalla sua assenza COVID per capitanare la Francia contro l’Italia nella gara di apertura del Sei Nazioni della sua squadra ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 5 febbraio 2022) Il torneo di rugby del Sei2022 inizia oggi sabato 5 febbraio, mafaranno il loro esordio domenica 6 febbraio, quando gli Azzurri scenderanno in campo allo Stade de France di Parigi. Il match Seiè in programma alle ore 16:00 e sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8 e in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena ed in diretta streaming sulle piattaforme di tv8.it, Sky Go e Now. Sei: cosa aspettarsi? Il giocatore mondiale dell’anno Antoine Dupont è tornato dalla sua assenza COVID per capitanare lacontro l’nella gara di apertura del Seidella sua...

