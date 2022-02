Sconcerti | “Kessié trequartista una scelta che sposterà molto il derby”

Advertising

MCalcioNews : Inter Milan, Sconcerti: “Kessié trequartista? Fuori ruolo… Inter? Una macchina di armonia” #AcMilan #Inter… - marcovarini : RT @RadioRossonera: #Milan, il giornalista ha le idee chiare su #Kessié - Corriere : Inter meglio del Milan dipende da Kessie. Juve, il Verona test serio - clarence_von : RT @MilanNewsit: Sconcerti: 'Kessie trequartista può spostare la partita in un senso o nell’altro' - RadioRossonera : #Milan, il giornalista ha le idee chiare su #Kessié -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti Kessié

Commenta per primo Ammesso che mai lo sia stato, questa volta non sarò originale. Perché sia Mario, sia Stefano Agresti mi hanno preceduto nella mossa tattica più rilevante della partita (Kessie trequartista che marcherà Brozovic) e nel pronostico sul risultato finale (non so se sarà 2 - ...Commenta per primo Nel Derby di domani ci sarà una novità tecnica molto importante. Se le formazioni saranno confermate, nel Milan giocheranno per la prima volta insieme Tonali, Bennacer e Kessie . E' ...