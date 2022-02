Sci di fondo oggi | Skiathlon Olimpiadi Pechino 2022 | orario d’inizio | pettorali | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 6 febbraio 2022)domenica 6 febbraio è in programma il secondo appuntamento per lo sci diai Giochi Olimpici Invernali di; dopo lofemminile, quest’toccherà allomaschile. Gara ostica per tutti i fondisti, 30 km totali di 15 in tecnica classica e altrettanti in tecnica libera, ma dovrebbe essere, secondo i pronostici, tra le più combattute di tutto il programma dello sci dialle. Startlist d’eccellenza, infatti, con tanti atleti che competono e ambiscono a una medaglia: dal norvegese Johannes Hoesflot Klaebo ai russi Aleksander Bolshunov e Alexey Chervotkin, senza dimenticare il finlandese Iivo Niskanen. Sono loro, su tutti, i favoriti per il podio, ma non gareggiando da molto tempo ...