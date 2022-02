Sci di fondo | Caterina Ganz | “La gara più brutta della stagione” Martina Di Centa | “Esperienza fantastica”

Leggi su oasport

(Di sabato 5 febbraio 2022) La prima medaglia d’oro delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 nello sci di(nel dettaglio, nello skiathlon) è stata vinta dalla norvegese Therese Johaug; argento per Natalia Nepryaeva e bronzo sorprendente per l’austriaca Teresa Stadlober. Le azzurre impegnate inDi, Anna Comarella, Cristina Pittin ehanno chiuso rispettivamente al 36esimo, 37esimo, 41esimo e 42esimo posto. Sensazioni opposte per due delle quattro fondiste italiane, ovveroDi, al terminedi skiathlon da 7,5 km + 7,5 km; la prima giudica positivamente, nel complesso, la sua prestazione, per un’che ...