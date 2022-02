Sci alpino | Marta Bassino | “Pista ripida e neve aggressiva La pista sembra corta”

(Di sabato 5 febbraio 2022) Al sito della FISI parlano le tre azzurre che alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 prenderanno parte allo slalom gigante femminile dello sci, in programma lunedì 7 febbraio, con la prima manche alle ore 03.15 e la seconda alle ore 06.45, ovvero Federica Brignone, Elena Curtoni e. L’ultima delle tre italiane appena citate afferma: “E’ successo tutto un po’ di corsa in questi primi tre giorni, ma le prime impressioni sono belle, con unamoltoa cui man mano ci siamo abituate. Ieri abbiamo sciato accanto alladel gigante di gara, in cui scieremo domani, così la vedremo più da vicino“. Spiegate anche le caratteristiche dellaolimpica: “Il primo pezzo è ripido, bello pendente, e nel ...

Advertising

Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - lazy4evah : RT @parcomaiella: ???? Scopri la bellezza del #parcomaiella! Da percorsi di sci alpino a stupende passeggiate con le ciaspole: qui è possibil… - zazoomblog : Sci alpino Elena Curtoni: “Un uomo dietro la porta mi aspetta e mi segue ovunque” - #alpino #Elena #Curtoni:… - OA_Sport : #SCIALPINO #Beijing2022 Elena Curtoni rivela le sue sensazioni nel complicato avvicinamento alle gare olimpiche - sportface2016 : #Beijing2022, #scialpino la start list della discesa libera maschile, pettorali di partenza e azzurri al via… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Però cerco di isolarmi e pensare solamente allo, chiaramente userò il gigante per rompere il ghiaccio e cancellare questi giorni di tensione ', ha raccontato la sciatrice nostrana ...Nelloalla fine vince il vento: a causa delle avverse condizioni meteo salta la terza e ultima prova cronometrata della discesa libera maschile , in programma domani alle 4 . Soltanto ...compresi quelli estivi mentre gli unici due ori ai Giochi invernali li aveva vinti Tina Maze nello sci alpino, e sono anche le prime medaglie per questa nazione nel salto femminile. Continua invece la ...Uno sciatore di 23 anni, originario di Brescia, è in gravissime condizioni dopo essere stato travolto da una valanga a Livigno (Sondrio), durante un’escursione di sci-alpinismo. L’amico che ...