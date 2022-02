Sci alpino, Marco Odermatt imbufalito dopo la cancellazione della terza prova: “I giudici non ci ascoltano” (Di sabato 5 febbraio 2022) La terza prova cronometrata valevole per la discesa maschile dei Giochi Olimpici è stata cancellata dalla direzione gara a causa del forte vento. Inizialmente si era tentato di far partire gli atleti nonostante le condizioni critiche, ma dopo il terzo pettorale gli organizzatori hanno optato per lo stop definitivo. Non l’ha presa bene il leader indiscusso di Coppa del Mondo Marco Odermatt, che si è sfogato davanti ai microfoni dell’emittente svizzera RSI: “La comunicazione tra i giudici e gli atleti è stata pessima. Così non è corretto, ci sono delle questioni che abbiamo sollevato e che sono ancora in sospeso perché non abbiamo ricevuto una risposta”. “Negli ultimi giorni siamo partiti verso mezzogiorno e a quell’ora il vento è meno forte – ha proseguito l’elvetico – ma oggi invece ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Lacronometrata valevole per la discesa maschile dei Giochi Olimpici è stata cancellata dalla direzione gara a causa del forte vento. Inizialmente si era tentato di far partire gli atleti nonostante le condizioni critiche, mail terzo pettorale gli organizzatori hanno optato per lo stop definitivo. Non l’ha presa bene il leader indiscusso di Coppa del Mondo, che si è sfogato davanti ai microfoni dell’emittente svizzera RSI: “La comunicazione tra ie gli atleti è stata pessima. Così non è corretto, ci sono delle questioni che abbiamo sollevato e che sono ancora in sospeso perché non abbiamo ricevuto una risposta”. “Negli ultimi giorni siamo partiti verso mezzogiorno e a quell’ora il vento è meno forte – ha proseguito l’elvetico – ma oggi invece ...

