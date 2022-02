Sci alpino | chi si tingerà d’oro nella discesa olimpica? Gli azzurri possono fare la storia 70 anni dopo Zeno Colò

(Di sabato 5 febbraio 2022) Tra meno di ventiquattro ore il comprensorio di Yanqing farà da sfondo alla garadilibera maschile, evento che apre la manifestazione a cinque cerchi dello sci. Dominik Paris, Matteo Marsaglia e Christof Innerhofer sono i tre alfieri che proveranno a scrivere lasportiva del Bel Paese in una gara che ci sentiamo di sconsigliare ai deboli di cuore. La freddissima montagna di Yanqing sino all’altro ieri rappresentava un enorme punto interrogativo per gli uomini-jet e le prove cronometrate hanno contribuito a sparigliare ulteriormente le carte, con atleti soddisfatti e altri meno circa le sensazioni in pista. Un sentimento di preoccupazione generale legato alle incognite del vento ed alla scelta dei materiali serpeggia tra gli atleti fin dal primo approccio con il pendio, motivo per cui la ...

Advertising

Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - TeoMatt89 : Il programma del Biathlon e dello sci alpino a #Beijing2022 in queste belle grafiche de @lequipe ???? - ReggioPress : Programma Olimpiadi invernali 2022: lo sci alpino femminile. Orari e italiane in gara - Giornaleditalia : #italpresssport Pechino2022: Sci alpino, Innerhofer 'Vento?Non si vince solo con quello' - parcomaiella : ???? Scopri la bellezza del #parcomaiella! Da percorsi di sci alpino a stupende passeggiate con le ciaspole: qui è po… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Sono quelle di Haiti e dell'Arabia Saudita che in Cina per la prima volta vedranno gareggiare due loro atleti, entrambi nello. Un Paese caraibico e uno del Golfo Persico che sono arrivati ...Sommario Diretta CurlingSnowboard Salto Risultati live Curling La giornata di Pechino viene aperta dalla sessione 7 del doppio misto di curling. Le gare in programma sono due: Australia - ..."Mi sento pronto, diciamo all'80-90%" YANGQING (CINA) (ITALPRESS) - "Oggi mi ero concentrato solo su quella porta che avevo saltato due volte di fila, qualcosa che non mi era mai capitato in 15 ...Obiettivo migliorare la viabilità e l’accesso allo ski stadium, arrivo della pista Stelvio dove si svolgeranno le gare maschili di sci alpino, e liberare il centro dal traffico. Turisti e ...