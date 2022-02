Sci alpino, cancellata per il troppo vento la terza prova della discesa maschile (Di sabato 5 febbraio 2022) Ancora una volta è il vento il grande protagonista a Yanqing. Per colpa delle folate troppo intense la direzione gara ha deciso di cancellare la terza, ed ultima, prova della discesa maschile dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, dopo che erano scesi solamente tre atleti. Dopo la decisione si è valutato di tentare una soluzione alternativa, con partenza fissata all’altezza della gara del superG ma, alla fine, gli “Uomini Jet” hanno optato per una ricognizione lenta. Sulla pista cinese non sono state le consuete temperature rigidissime (-11.2 gradi, nonostante il sole) a rovinare i piani, bensì il vento che, come si temeva, rimane il grande “spauracchio” in vista del prosieguo del programma olimpico. L’allenamento odierno ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Ancora una volta è ilil grande protagonista a Yanqing. Per colpa delle folateintense la direzione gara ha deciso di cancellare la, ed ultima,dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, dopo che erano scesi solamente tre atleti. Dopo la decisione si è valutato di tentare una soluzione alternativa, con partenza fissata all’altezzagara del superG ma, alla fine, gli “Uomini Jet” hanno optato per una ricognizione lenta. Sulla pista cinese non sono state le consuete temperature rigidissime (-11.2 gradi, nonostante il sole) a rovinare i piani, bensì ilche, come si temeva, rimane il grande “spauracchio” in vista del prosieguo del programma olimpico. L’allenamento odierno ...

