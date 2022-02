Schwoch: ‘Venezia di Zamparini nel mio cuore. Napoli è l’esperienza più grande della mia vita’ (Di sabato 5 febbraio 2022) Stefan Schwoch ex attaccante di Venezia e Napoli parla della sfida di campionato tra i lagunari e gli uomini di Luciano Spalletti. Venezia e Napoli, contro nella 24ª giornata di Serie A. Lagunari impegnati nella lotta salvezza, azzurri in piena zona Champions e con chances ancora vive di rientrare nella corsa Scudetto. Il Napoli affronta il Venezia reduce dal poker rifilato alla Salernitana nel derby campano giocato prima della sosta, veneti invece che nell’ultimo turno di campionato sono caduti a San Siro per mano dell’Inter. L’ex attaccante di Venezia e Napoli Stefan Schwoch ha parlato della sfida ai microfono di calciomercato.com: Arrivasti nel 1997 a Venezia, ci racconti l’emozione della promozione in Serie A?“Ho ... Leggi su napolipiu (Di sabato 5 febbraio 2022) Stefanex attaccante di Venezia eparlasfida di campionato tra i lagunari e gli uomini di Luciano Spalletti. Venezia e, contro nella 24ª giornata di Serie A. Lagunari impegnati nella lotta salvezza, azzurri in piena zona Champions e con chances ancora vive di rientrare nella corsa Scudetto. Ilaffronta il Venezia reduce dal poker rifilato alla Salernitana nel derby campano giocato primasosta, veneti invece che nell’ultimo turno di campionato sono caduti a San Siro per mano dell’Inter. L’ex attaccante di Venezia eStefanha parlatosfida ai microfono di calciomercato.com: Arrivasti nel 1997 a Venezia, ci racconti l’emozionepromozione in Serie A?“Ho ...

Advertising

napolipiucom : Schwoch: 'Venezia di Zamparini nel mio cuore. Napoli è l'esperienza più grande della mia vita' #napoli #Schwoch… - Salvato95551627 : RT @SiamoPartenopei: Schwoch: 'Napoli occhio, col Venezia non sarà facile: queste sono gare da vincere prima di scendere in campo' https://… - sportli26181512 : Schwoch a CM: 'Ho nel cuore il Venezia di Zamparini e il San Paolo di Napoli è l'esperienza più grande della mia vi… - MondoNapoli : Schwoch: 'A Venezia il Napoli non deve sbagliare sull'atteggiamento - - MundoNapoli : Stefan Schwoch: “Il Napoli non può perdere punti a Venezia” -