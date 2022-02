Scatta l'allarme sulla benzina: quanto ci costa adesso (Di sabato 5 febbraio 2022) Dal 2002 ad oggi la situazione è letteralmente precipitata: Assoutenti chiede al governo di intervenire su Iva e Accise Leggi su ilgiornale (Di sabato 5 febbraio 2022) Dal 2002 ad oggi la situazione è letteralmente precipitata: Assoutenti chiede al governo di intervenire su Iva e Accise

Advertising

Dixy62553861 : RT @immediatonet: ?? Capitanata a secco, scatta l’allarme siccità. “Problema serio, ma in tv si parla solo del nord e del Po” - ardovig : RT @immediatonet: ?? Capitanata a secco, scatta l’allarme siccità. “Problema serio, ma in tv si parla solo del nord e del Po” - immediatonet : ?? Capitanata a secco, scatta l’allarme siccità. “Problema serio, ma in tv si parla solo del nord e del Po” - SfVigilanza : Fantasticooooo, i ladri non fanno a tempo ad entrare che già scatta l'allarme la sirena e le luci ... TOP - ilgoriziano : Anziana cade in casa a #Lucinico e non riesce più a rialzarsi, scatta l'allarme. #ilgoriziano #gorizia ?? Hai qualc… -