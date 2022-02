Sarri | ' Il gol di Immobile? È la nuova frontiera del Sarrismo'

(Di domenica 6 febbraio 2022) Per uno che passa per integralista nel suo modo unico di intendere calcio, nel 3 - 0 della sua Lazio a Firenze Maurizioè sembrato molto elastico. Tanto che le cose migliori i biancocelesti le ...

elogi ? Quando torna serio,riempie di elogi sia Ciro che la sua Lazio. 'Immobile è da tempo un centravanti da oltre 30a stagione, quindi bisogna partire dalle sue caratteristiche per ...Passa un minuto ed è ancora la squadra dia sfiorare il. Pedro trova brillantemente Milinkovic, quest'ultimo calcia male in diagonale, ma il suo tiro diventa un filtrante per Immobile che a ...Maurizio Sarri sembra aver già smaltito la delusione per un mercato ... Ha qualità importanti e ancora deve esprimere qualcosa. Con qualche gol in più avrebbe più considerazione”. STIMOLI – “Questa è ...FIRENZE – Con una prestazione superlativa, la Lazio di Maurizio Sarri espugna il campo della Fiorentina. Un 3-0 maturato tutto nella ripresa, grazie ai gol di Milinkovic-Savic – l’ottavo in campionato ...