Sanremo, una storia fatta di musica e parole nata 72 anni fa (Di sabato 5 febbraio 2022) di Veronica Buda Martedì 1 febbraio 2022 è ufficialmente iniziata la 72a edizione del Festival della Canzone Italiana, meglio conosciuto più semplicemente come il Festival di Sanremo. Ad oggi rappresenta uno dei principali eventi mediatici italiani, con un importante riscontro anche all’estero. Appuntamento fisso dell’inverno, è diventato parte della nostra cultura e specchio che riflette la nostra società. Ma come nacque tutto ciò? Il Festival di Sanremo fu ideato per aumentare il turismo nella cosiddetta “stagione morta” (intorno al mese di febbraio) nel comune ligure. E così, Angelo Nicola Amato, direttore delle manifestazioni e delle pubbliche relazioni del Casinò di Sanremo, e Angelo Nizza, drammaturgo, sceneggiatore, giornalista, scrittore e autore radiofonico, decisero di dare vita ad una manifestazione canora. Il 29 gennaio ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 5 febbraio 2022) di Veronica Buda Martedì 1 febbraio 2022 è ufficialmente iniziata la 72a edizione del Festival della Canzone Italiana, meglio conosciuto più semplicemente come il Festival di. Ad oggi rappresenta uno dei principali eventi mediatici italiani, con un importante riscontro anche all’estero. Appuntamento fisso dell’inverno, è diventato parte della nostra cultura e specchio che riflette la nostra società. Ma come nacque tutto ciò? Il Festival difu ideato per aumentare il turismo nella cosiddetta “stagione morta” (intorno al mese di febbraio) nel comune ligure. E così, Angelo Nicola Amato, direttore delle manifestazioni e delle pubbliche relazioni del Casinò di, e Angelo Nizza, drammaturgo, sceneggiatore, giornalista, scrittore e autore radiofonico, decisero di dare vita ad una manifestazione canora. Il 29 gennaio ...

Advertising

SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “È una questione di Chimica chimica Chi-chi-chi-chi-chi-chi Chimica chimica” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - CremoniniCesare : Che spettacolo ????????#Sanremo2022. Ho aspettato molti anni per salire sul palco di Sanremo con la mia musica ma ho po… - raaawrtommo : RT @valoreassoluto_: l'intervistatrice che dice a michele che sul palco ha una grande carica erotica e lui che risponde 'beh io mi presento… - evolsoul_ : comunque matteo alla domanda sull'account di sanremo 'chi vorressti facesse una tua cover?' ha detto alessia cara e… -