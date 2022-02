Sanremo, Sabrina Ferilli senza freni: 'Stasera non facciamo un c***. Finirà alle 3, speriamo di farcela' (Di sabato 5 febbraio 2022) Stasera conosceremo il vincitore di Sanremo 2022 , e per la finalissima al fianco di Amadeus ci sarà Sabrina Ferilli , presente nella conferenza stampa in corso. L'attrice romana, davanti ai microfoni,... Leggi su leggo (Di sabato 5 febbraio 2022)conosceremo il vincitore di2022 , e per la finalissima al fianco di Amadeus ci sarà, presente nella conferenza stampa in corso. L'attrice romana, davanti ai microfoni,...

Advertising

SanremoESC2022 : RT @fraversion: Sabrina Ferilli: “Stavo intronata dal cortisone per la cervicale e quando lo ha chiamato Presta per fare Sanremo ero talme… - hooneymoony : RT @Cinguetterai: Amadeus: 'Mio figlio José mi ha detto 'hai pensato alle presentatrici di Sanremo 2022? Non può non venire lei, al tuo Fes… - fraversion : Sabrina Ferilli: “Stavo intronata dal cortisone per la cervicale e quando lo ha chiamato Presta per fare Sanremo e… - Michele35978010 : RT @amicii_news: “Sono felice che in un sanremo di giovani ci sia nella gran FINALE Sabrina Ferilli” #Sanremo2022 - iitsGiuly : RT @amicii_news: “Sono felice che in un sanremo di giovani ci sia nella gran FINALE Sabrina Ferilli” #Sanremo2022 -