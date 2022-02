Sanremo, Sabrina Ferilli senza freni: “Faremo le tre di notte. Morandi è ancora vivo?” (Di sabato 5 febbraio 2022) Sabrina Ferilli show nella conferenza stampa che precede la serata finale di Sanremo 2022 . Parla senza freni inibitori la popolare attrice, con il suo inconfondibile timbro romano e dice due- tre frasi che “gelano” la sala stampa. “Grandi risultati finora, poi magari” oggi “non Faremo un c…”. La Ferilli si prepara a vivere da conduttrice al fianco di Amadeus la serata finale, ma lei inizia a fare spettacolo ben prima del fischio d’inizio del Festival. “Arriveremo alle tre di notte, Faremo corsi di sopravvivenza“, ironizza l’attrice romana sui tempi lunghi della kermesse guidata da Amadeus, “Sono davvero contenta e applaudo a questo grande successo, da ‘esterna'”, dice riferendosi agli ascolti delle precedenti serate. “Bisogna ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 5 febbraio 2022)show nella conferenza stampa che precede la serata finale di2022 . Parlainibitori la popolare attrice, con il suo inconfondibile timbro romano e dice due- tre frasi che “gelano” la sala stampa. “Grandi risultati finora, poi magari” oggi “nonun c…”. Lasi prepara a vivere da conduttrice al fianco di Amadeus la serata finale, ma lei inizia a fare spettacolo ben prima del fischio d’inizio del Festival. “Arriveremo alle tre dicorsi di sopravvivenza“, ironizza l’attrice romana sui tempi lunghi della kermesse guidata da Amadeus, “Sono davvero contenta e applaudo a questo grande successo, da ‘esterna'”, dice riferendosi agli ascolti delle precedenti serate. “Bisogna ...

Advertising

rtl1025 : ?? Sabrina Ferilli: 'Chi attacca a sproposito Sanremo mi infastidisce. A che pro? È una manifestazione importante, c… - RadioItalia : #Sanremo2022, la serata finale: Sabrina Ferilli, super ospite @mengonimarco, l'omaggio a Raffaella Carra'… - Raiofficialnews : #Sanremo2022, l’intervista a Sabrina Ferilli ?? @SanremoRai - ToniaPeluso : Morta per il pezzo in cui Sabrina non ricorda se la conversazione con Lucio Presta sia avvenuta davvero o sia frutt… - __vaaneessssa__ : RT @preponsmilee: scusate ma se avete visto la conferenza stampa avrete potuto notare che mentre Amadeus discuteva con tutti i giornalisti… -