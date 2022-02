Sanremo, omaggio a Raffaella Carrà: ‘Ballo Ballo’, storia d’amore e di emancipazione femminile (Di sabato 5 febbraio 2022) Cantante, attrice, presentatrice diventata una icona della cultura pop in tutto il mondo. Si è spenta alle 16.20 del 5 luglio dello scorso anno, Raffaella Carrà, dopo una malattia di cui pochi erano a conoscenza. Attrice, presentatrice, soubrette e cantante, la regina della tv italiana aveva 78 anni. L’ultimo suo post sui social risale al 18 giugno, giorno del suo compleanno: “Il vostro affetto mi commuove, vi abbraccio e vi auguro un estate con ritorno alla normalità”. Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni, è scomparsa il 5 luglio 2021 e Roma, a 78 anni E invece…l’annuncio della sua morte, fatto dal suo ex compagno e amico inseparabile Sergio Japino, in platea per lei durante la serata del Festival di Sanremo 2022: “Raffaella ci ha lasciati. ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 5 febbraio 2022) Cantante, attrice, presentatrice diventata una icona della cultura pop in tutto il mondo. Si è spenta alle 16.20 del 5 luglio dello scorso anno,, dopo una malattia di cui pochi erano a conoscenza. Attrice, presentatrice, soubrette e cantante, la regina della tv italiana aveva 78 anni. L’ultimo suo post sui social risale al 18 giugno, giorno del suo compleanno: “Il vostro affetto mi commuove, vi abbraccio e vi auguro un estate con ritorno alla normalità”., pseudonimo diMaria Roberta Pelloni, è scomparsa il 5 luglio 2021 e Roma, a 78 anni E invece…l’annuncio della sua morte, fatto dal suo ex compagno e amico inseparabile Sergio Japino, in platea per lei durante la serata del Festival di2022: “ci ha lasciati. ...

Advertising

HuffPostItalia : “Mia madre Mina tifa per Mahmood e Blanco. L'omaggio? E' stata contenta' - sole24ore : Sanremo, Saviano ricorda Falcone e Borsellino: «Mettiamoceli nel cuore» - SanremoRai : La seconda serata di #Sanremo2022 nella cronaca minuto per minuto di @RaiNews?? - barbybpgirl : Un omaggio di Sabrina al Sanremo del 1996? #Sanremo2022 - davideserusi : #IvaZanicchi ha fatto un ottimo Festival. Voce pazzesca, presente in tutti i programmi della settimana e l'omaggio… -