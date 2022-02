Sanremo, Morandi vola tra i ?Brividi?: per la finale i giochi sono ancora aperti (Di sabato 5 febbraio 2022) SanremoIl popolo, giovane, del televoto dice Mahmood&Blanco, «Brividi» è un duetto cesellato con baldanza fluida, parola chiave di questo Sanremo, oltre che di questi... Leggi su ilmattino (Di sabato 5 febbraio 2022)Il popolo, giovane, del televoto dice Mahmood&Blanco, «» è un duetto cesellato con baldanza fluida, parola chiave di questo, oltre che di questi...

Advertising

SanremoRai : “Stai andando forte Apri tutte le porte Gioca tutte le carte Fai entrare il sole” L’esibizione integrale è su RaiP… - _the_jackal : forse non lo sapete ma il segnale di Sanremo viene trasmesso direttamente dalle mani Gianni Morandi #Sanremo2022 - IlContiAndrea : Arrivato in gran segreto a Sanremo, #Jovanotti (già autore di 'Apri tutte le porte' in gara al Festival) dovrebbe d… - herewithari : RT @SanremoRai: “C’è un grande prato verde dove nascono speranze” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - herewithari : RT @AleIannacci: #GianniMorandi e #Jovanotti numeri UNO per distacco. Ci hanno regalato un momento bellissimo e pieno di gioia, un vero sog… -