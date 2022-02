Sanremo, lo sfogo di Amadeus: «60% di share ma si fanno le pulci a Jovanotti». Ferilli: «Dire sì al Festival è come essere in mano al Kgb» (Di sabato 5 febbraio 2022) Esilarante intervento di Sabrina Ferilli in conferenza stampa al Festival di Sanremo, prima della serata decisiva che la vedrà protagonista al fianco di Amadeus. L’attrice ha strappato sorrisi a tutta la sala stampa affidandosi al suo stile Diretto e ironico. Ferilli ha raccontato il momento in cui è stata contattata da Lucio Presta, manager di Amadeus, per partecipare da co-conduttrice al gran finale della rassegna della canzone italiana che incoronerà i vincitori di questo Festival. «Soffrivo per la prima volta in vita mia di cervicale, mi avevano dato fan e cortisone, ero rintronata, cotta tossicodipendente – ha raccontato l’attrice -. Mi chiama Presta e io dico subito sì, poi mi è venuto il dubbio che non mi avesse chiamato nessuno, ma non sapevo ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022) Esilarante intervento di Sabrinain conferenza stampa aldi, prima della serata decisiva che la vedrà protagonista al fianco di. L’attrice ha strappato sorrisi a tutta la sala stampa affidandosi al suo stiletto e ironico.ha raccontato il momento in cui è stata contattata da Lucio Presta, manager di, per partecipare da co-conduttrice al gran finale della rassegna della canzone italiana che incoronerà i vincitori di questo. «Soffrivo per la prima volta in vita mia di cervicale, mi avevano dato fan e cortisone, ero rintronata, cotta tossicodipendente – ha raccontato l’attrice -. Mi chiama Presta e io dico subito sì, poi mi è venuto il dubbio che non mi avesse chiamato nessuno, ma non sapevo ...

