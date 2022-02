Sanremo | le pagelle delle cover | promossi e bocciati

(Di sabato 5 febbraio 2022) Maratona musicale di altissimo livello. Stasera lo show televisivo ha lasciato totalmente spazio alla musica di quattro decenni - '60/'70/'80/'90 - italiana, ma anche internazionale, vera chicca di questa edizione. Non sono pochi i...

Leggi anche2022, ledel Fu Matia Bazar: serata cover2022, la dichiarazione di Achille Lauro a Loredana Bertè Poi ha raccontato della telefonata ricevuta dal direttore ...I giornalisti de La Stampa Roberto Pavanello e Alice Castagneri danno i voti alle performance del primo gruppo di cantanti in gara nella quarta serata di...Amadeus, parliamone: perché hai deciso di trasformare Sanremo in una puntata extralarge di X Factor? Nella serata delle cover sono state ammesse quest’anno versioni di pezzi stranieri anni ’60, ’70, ...Terminata pochi minuti fa, la quarta serata di Sanremo 2022, quella dedicata alle cover, ha visto i 25 artisti in gara cimentarsi con brani italiani ed internazionali degli anni 60/70/80/90: ecco le ...