Sanremo, la classifica generale dopo la quarta serata: Mahmood e Blanco davanti a Morandi. Terza Elisa FOTO (Di sabato 5 febbraio 2022) La classifica generale dopo la quarta serata La classifica generale del Festival di Sanremo 2022 al termine della quarta serata: 1. Mahmood e Blanco 2. Gianni Morandi 3. Elisa 4. Irama 5. Sangiovanni 6.... Leggi su feedpress.me (Di sabato 5 febbraio 2022) LalaLadel Festival di2022 al termine della: 1.2. Gianni3.4. Irama 5. Sangiovanni 6....

IlContiAndrea : Oltre alla classifica generale di #Sanremo2022, Mahmood e Blanco sono in testa anche alla classifica social. Sangio… - fffitalia : “Alla classifica del Festival della canzone italiana bisognerebbe affiancare la classifica delle 100 aziende che ha… - MariaSusanaAzzi : Sanremo 2022, la classifica della quarta serata: Mahmood & Blanco primi, Gianni Morandi secondo @corriere - semidea_weasley : RT @salutamiflavia: sanremo stupendo finché non appare la classifica generale, da quel momento per quanto mi riguarda il festival dovrebbe… - Nunu82788242 : La mia classifica di Sanremo. 1- Mahmood e Blanco 2- Elisa 3- La rappresentante di lista. #Sanremo2022 -