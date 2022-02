Sanremo, il picco di ascolti con Achille Lauro e la lettera a Loredana Bertè (Di sabato 5 febbraio 2022) Ancora ascolti boom per il Festival di Sanremo 2022 condotto da Amadeus , che ieri ha sfiorato gli 11 milioni e mezzo di telespettatori con uno share del 60,5% di share e picchi di 16,3 milioni e 67,3%... Leggi su leggo (Di sabato 5 febbraio 2022) Ancoraboom per il Festival di2022 condotto da Amadeus , che ieri ha sfiorato gli 11 milioni e mezzo di telespettatori con uno share del 60,5% di share e picchi di 16,3 milioni e 67,3%...

Advertising

Sanremo__2022 : Ascolti : #PrimaFestival ??8.789 34,50% #SanremoStart ??12.909 47,80% 72°#FestivalDiSanremo (record storico)?? 1°Par… - kiaravmk : @kooismybun ma il picco secondo me la riesumazione di grignani, non potevo credere ai miei occhi sanremo si può gu… - leggoit : Sanremo, il picco di ascolti con Achille Lauro e la lettera a Loredana Bertè - Tvottiano : @enrick81 @Cherish1972 @famigliasimpson @napoliforever89 @IntornoTv @CIAfra73 @carlo234556 @AgoCannella… - gianlu_79 : RT @gianlu_79: Complimenti a @RaiUno @SanremoRai @SebaAmadeus @ChiaraGiannetta per la Vittoria con 12.909.000 47,81% #SanremoStart 14.731.… -