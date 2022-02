Sanremo, Giusy Ferreri: vivo il palco dell’Ariston più serena (Di sabato 5 febbraio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 5 febbraio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Advertising

SanremoRai : “Perché questa notte non corri da me Ti ho lasciato nel vento una musica Spero che ti parli di me” L’esibizione in… - SanremoRai : ?? @giusyferreri ?? #Miele L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - UgoBaroni : RT @SanremoRai: “Io vivrò Senza te Anche se ancora non so Come io vivrò” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - KoinStrom : RT @SanremoRai: “Io vivrò Senza te Anche se ancora non so Come io vivrò” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - FCatarella13 : RT @SanremoRai: “Io vivrò Senza te Anche se ancora non so Come io vivrò” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? -