Sanremo | Gianni Morandi e Jovanotti vincono la sfida delle cover

Gianni Morandi, l'intramontabile, vince la serata della cover in tandem con uno straordinario Jovanotti. Il successo si è concretizzato con un medley dei loro successi. Sono stati i dominatori della quarta serata del 72esimo Festival di Sanremo. Al secondo posto Mahmood e Blanco con Il cielo in una stanza. Terzo posto per Elisa con What a feeling. A votare è stata la terna di televoto, Demoscopica 1000 e sala stampa

