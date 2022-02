Sanremo-Gialappa’s Band | la serata karaoke è sempre bella

Leggi su tvzoom

(Di sabato 5 febbraio 2022) Lacover divista sul canale Twitch dellaQuella del venerdì è lapiù facile del Festival di, da, perché è quella in cui i cantanti in gara cantano le cover e spesso accompagnati da ospiti molto interessanti. Insomma, il palco dell’Ariston diventa un gigantescoda 12 milioni di persone. E così è stato anche nel programma Twitch diredella, in diretta per cinque ore dallo studio di registrazione milanese del maestro Vittorio Cosma, veterano di. Ieri un via vai di ospiti eccezionali: Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours, Faso degli Elio e le storie Tese, Naip (il concorrente più punk della storia ...