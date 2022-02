Sanremo-Gialappa’s Band: la serata karaoke è sempre bella (Di sabato 5 febbraio 2022) La serata cover di Sanremo vista sul canale Twitch della Gialappa’s Band Quella del venerdì è la serata più facile del Festival di Sanremo, da sempre, perché è quella in cui i cantanti in gara cantano le cover e spesso accompagnati da ospiti molto interessanti. Insomma, il palco dell’Ariston diventa un gigantesco karaoke da 12 milioni di persone. E così è stato anche nel programma Twitch dire Sanremo della Gialappa’s Band, in diretta per cinque ore dallo studio di registrazione milanese del maestro Vittorio Cosma, veterano di Sanremo. Ieri un via vai di ospiti eccezionali: Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours, Faso degli Elio e le storie Tese, Naip (il concorrente più punk della storia ... Leggi su tvzoom (Di sabato 5 febbraio 2022) Lacover divista sul canale Twitch dellaQuella del venerdì è lapiù facile del Festival di, da, perché è quella in cui i cantanti in gara cantano le cover e spesso accompagnati da ospiti molto interessanti. Insomma, il palco dell’Ariston diventa un gigantescoda 12 milioni di persone. E così è stato anche nel programma Twitch diredella, in diretta per cinque ore dallo studio di registrazione milanese del maestro Vittorio Cosma, veterano di. Ieri un via vai di ospiti eccezionali: Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours, Faso degli Elio e le storie Tese, Naip (il concorrente più punk della storia ...

