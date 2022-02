Sanremo, day 4: Amadeus disk jockey anima il capodanno sanremese (Di sabato 5 febbraio 2022) Una quarta serata di maratona musicale e cover, è stata quella vissuta all’Ariston, tra momenti di festa, ballo e messaggi importanti di speranza. Un ritorno alla vita in gran stile. E’ la serata dei duetti, di Jovanotti super ospite, di Maria Chiara Giannetta attrice, co-conduttrice sul palco del Festival di Sanremo e di Amadeus in versione disk jockey. Jovanotti e Gianni Morandi- Festival di Sanremo 2022Una cover dietro l’altra, un vero capodanno a scoppio ritardato della musica italiana. E’ stata una serata emozionante, che andata ben oltre le aspettative. C’è tutta la musica italiana ed i suoi protagonisti. Ritorna dopo il periodo buio persino Gianluca Grignani, a cui Amadeus ha teso la mano. C’è sempre anche Zia Mara sul palco. Ci sono le facce ... Leggi su topicnews (Di sabato 5 febbraio 2022) Una quarta serata di maratona musicale e cover, è stata quella vissuta all’Ariston, tra momenti di festa, ballo e messaggi importanti di speranza. Un ritorno alla vita in gran stile. E’ la serata dei duetti, di Jovanotti super ospite, di Maria Chiara Giannetta attrice, co-conduttrice sul palco del Festival die diin versione. Jovanotti e Gianni Morandi- Festival di2022Una cover dietro l’altra, un veroa scoppio ritardato della musica italiana. E’ stata una serata emozionante, che andata ben oltre le aspettative. C’è tutta la musica italiana ed i suoi protagonisti. Ritorna dopo il periodo buio persino Gianluca Grignani, a cuiha teso la mano. C’è sempre anche Zia Mara sul palco. Ci sono le facce ...

