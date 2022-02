SANREMO: ARISA RICORDA IL CANTANTE MASCHERATO MA SUI SOCIAL SCATTA IL PANICO (Di sabato 5 febbraio 2022) ARISA ha RICORDAto la partenza de “Il CANTANTE MASCHERATO” sul palco dell’Ariston. Al termine del duetto con Aka7even sulle note di “Cambiare” di Alex Baroni, la CANTANTE ha annunciato a SANREMO il ritorno dello show di Milly Carlucci, da venerdì 11 febbraio su Rai1. “Volevo dire che ci vediamo venerdì al CANTANTE MASCHERATO su Rai1“, così ARISA. Amadeus ha augurato “Buon divertimento!” per il nuovo impegno della CANTANTE come giurata dello show. Prende il posto di Patty Pravo accanto a Balivo, Insinna e Facchinetti Jr. Sui SOCIAL il PANICO con molti commentatori che, ignari delle novità al CANTANTE MASCHERATO, hanno equivocato. ARISA ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 5 febbraio 2022)hato la partenza de “Il” sul palco dell’Ariston. Al termine del duetto con Aka7even sulle note di “Cambiare” di Alex Baroni, laha annunciato ail ritorno dello show di Milly Carlucci, da venerdì 11 febbraio su Rai1. “Volevo dire che ci vediamo venerdì alsu Rai1“, così. Amadeus ha augurato “Buon divertimento!” per il nuovo impegno dellacome giurata dello show. Prende il posto di Patty Pravo accanto a Balivo, Insinna e Facchinetti Jr. Suiilcon molti commentatori che, ignari delle novità al, hanno equivocato....

