Sanremo 2022, volano ascolti serata cover (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sanremo 2022, volano gli ascolti della serata dedicata alle cover dei 25 artisti in gara. Sono stati 11.378.000 gli spettatori medi, lo share medio è stato del 60,5%. Amadeus porta a casa oltre 15 punti di share in più rispetto allo scorso anno e un altro record. La media della quarta serata dell'anno scorso era stata di 7.880.000 spettatori, con il 44,7% di share. La media della quarta serata del Festival 2020 era stata invece di 9.504.000 spettatori, con il 53,3% di share. Lo share medio registrato ieri è il più alto per una quarta serata del Festival da 27 anni. Per trovare una media di share più alta, in una quarta serata, bisogna infatti risalire all'edizione 1995, condotto da Pippo Baudo con ...

