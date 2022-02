Sanremo 2022, vincono Mahmood e Blanco. Elisa chiude al 2° posto (Di sabato 5 febbraio 2022) Un’emozione dopo l’altra. Questo è stato il Festival di Sanremo 2022, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus che ne è anche il direttore artistico. Le canzoni in gara sono 25, tutte già ascoltate due volte, con le giurie (sala stampa, demoscopica e televoto) chiamate a votare in maniera congiunta per l’elezione del vincitore assoluto della kermesse canora. Sanremo 2022, si apre con l’Inno di Mameli I motori per la serata finale del 5 febbraio si sono scaldati con una grande emozione, quella legata all’Inno di Mameli, eseguito in maniera magistrale dalla Banda della Guardia di Finanza. L’esecuzione è quella delle grandi occasioni, con un Amadeus visibilmente commosso e pronto per la maratona conclusiva al termine della quale si conoscerà il vincitore della manifestazione musicale giunta alla sua 72ª ... Leggi su dilei (Di sabato 5 febbraio 2022) Un’emozione dopo l’altra. Questo è stato il Festival di, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus che ne è anche il direttore artistico. Le canzoni in gara sono 25, tutte già ascoltate due volte, con le giurie (sala stampa, demoscopica e televoto) chiamate a votare in maniera congiunta per l’elezione del vincitore assoluto della kermesse canora., si apre con l’Inno di Mameli I motori per la serata finale del 5 febbraio si sono scaldati con una grande emozione, quella legata all’Inno di Mameli, eseguito in maniera magistrale dalla Banda della Guardia di Finanza. L’esecuzione è quella delle grandi occasioni, con un Amadeus visibilmente commosso e pronto per la maratona conclusiva al termine della quale si conoscerà il vincitore della manifestazione musicale giunta alla sua 72ª ...

