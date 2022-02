Sanremo 2022. Vi prego ora basta con il FantaSanremo: avete stufato. Il Top&Flop della quarta serata (Di sabato 5 febbraio 2022) serata di duetti, di cover e di buone canzoni. Il quarto appuntamento del Festival di Sanremo ha finalmente soddisfatto chi aspetta questo evento solo per la musica. Sì, non tutti lo aspettano solo per i meme. Gli arrangiamenti e la scelta dei brani sono stati ottimi e soprattutto sorprendenti. Inaspettato il duetto tra Jovanotti e Morandi che ha conquistato il premio per la cover migliore, anche se giocavano in casa perché le cover erano delle loro stesse canzoni. Ottimi anche Mahmood e Blanco con il loro Il cielo in una stanza. Elisa e Noemi si distinguono sicuramente per le loro doti canore ma le interpretazioni non hanno convinto il pubblico. Una vera perla invece Baby One More Time di Emma e Francesca Michielin. Niente da dire su Tananai e Ana Mena. Non è il loro Festival, non serve più criticarli. Ad accompagnare Amadeus questa volta c’era ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022)di duetti, di cover e di buone canzoni. Il quarto appuntamento del Festival diha finalmente soddisfatto chi aspetta questo evento solo per la musica. Sì, non tutti lo aspettano solo per i meme. Gli arrangiamenti e la scelta dei brani sono stati ottimi e soprattutto sorprendenti. Inaspettato il duetto tra Jovanotti e Morandi che ha conquistato il premio per la cover migliore, anche se giocavano in casa perché le cover erano delle loro stesse canzoni. Ottimi anche Mahmood e Blanco con il loro Il cielo in una stanza. Elisa e Noemi si distinguono sicuramente per le loro doti canore ma le interpretazioni non hanno convinto il pubblico. Una vera perla invece Baby One More Time di Emma e Francesca Michielin. Niente da dire su Tananai e Ana Mena. Non è il loro Festival, non serve più criticarli. Ad accompagnare Amadeus questa volta c’era ...

