Sanremo 2022 | Truppi e la canotta | “Ho sempre cantato vestito così”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Hoin, sin da ragazzo”. Giovanni, prima dell’esibizione nella serata finale del Festival di, rispondead Amadeus per spiegare la scelta ‘minimalista’ in tema di look. Per tenere fede alle abitudini, il cantante non ha modificato il proprio stile e dalla prima apparizione sul palco dell’Ariston ha indossato una. “Le ho fatte fare da un’artigiana”, spiega, disponibile ad omaggiare Amadeus con uno dei capi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.