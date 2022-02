Sanremo 2022, stasera: chi sono gli ospiti della finale? (Di sabato 5 febbraio 2022) La finale del Festival di Sanremo 2022 andrà in onda stasera, sabato 5 febbraio 2022: scopriamo quando inizia e chi sono gli ospiti della quarta serata dedicata alle cover e ai duetti! Leggi anche: C’è Posta per Te, sabato 5 febbraio: stasera c’è la puntata contro Sanremo? Sanremo 2022, stasera: a che ora inizia? Orario La serata... Leggi su donnapop (Di sabato 5 febbraio 2022) Ladel Festival diandrà in onda, sabato 5 febbraio: scopriamo quando inizia e chigliquarta serata dedicata alle cover e ai duetti! Leggi anche: C’è Posta per Te, sabato 5 febbraio:c’è la puntata contro: a che ora inizia? Orario La serata...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - BonannoMaurizio : Sanremo quarto round, una ventata di aria fresca grazie a Morandi e Jovanotti - blogcupoftea : Sanremo 2022: i momenti più iconici della quarta serata -