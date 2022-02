Sanremo 2022, Sangiovanni vince derby: Amadeus milanista – Video (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Milan vince il derby contro l’Inter e a Sanremo il tifoso nerazzurro Amadeus deve subire lo smacco: al collo si ritrova la sciarpa rossonera. Colpa di Sangiovanni, tifoso del Diavolo, che prima della sua esibizione nella serata finale del Festival gioca uno scherzo calcistico al conduttore. “Chiudi gli occhi”, l’invito del cantante. Amadeus esegue… (immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Milanilcontro l’Inter e ail tifoso nerazzurrodeve subire lo smacco: al collo si ritrova la sciarpa rossonera. Colpa di, tifoso del Diavolo, che prima della sua esibizione nella serata finale del Festival gioca uno scherzo calcistico al conduttore. “Chiudi gli occhi”, l’invito del cantante.esegue… (immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

