Sanremo 2022 | Sabrina Ferilli nella serata finale | età | carriera | film | vita privata | marito e figli

L'ultima serata di Sanremo 2022 è alle porte. Tra pochi minuti, prenderà il via il gran finale del Festival. Ad accompagnare Amadeus nel presentare la serata dall'Ariston ci sarà questa volta Sabrina Ferilli. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Sabrina Ferilli nasce a Roma il 28 giugno del 1964. Alta 1 metro e 70, la Ferilli è cresciuta a Fiano Romano, in provincia di Roma. Ha frequentato il liceo classico Orazio di Roma. Da giovane inizia la sua carriera di attrice cinematografica con parti secondarie, come in Caramelle e altri piccoli ruoli in film di secondo piano alla fine degli anni ottanta. Nel 2003 l'attrice ha sposato Andrea Perone, ma il matrimonio è durato solo 2 anni.

