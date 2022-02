Sanremo 2022, Sabrina Ferilli: “Morandi sul palco alle 2, è vivo?” (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “A proposito, il povero Morandi è ancora in vita?”. E’ uno dei blitz di Sabrina Ferilli nella conferenza che precede serata finale del Festival di Sanremo 2022. Una domanda sul duetto tra Gianni Morandi e Jovanotti offre all’attrice, che stasera affiancherà Amadeus come conduttrice, la possibilità di inserirsi. “Lo avete fatto esibire alle 2 di mattina, come sta? Mi sono dimenticata di chiederlo. Poveraccio, già muoveva meno la mano. Ieri sera proprio boccheggiava, è tutto a posto?”. “Sta benissimo”, risponde Amadeus tra le risate della sala stampa. “Meno male”, chiosa l’attrice. Il tema dell’orario del festival viene toccato ripetutamente da Ferilli: “Stanotte facciamo le 3 – dice- Servono corsi di sopravvivenza..”. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “A proposito, il poveroè ancora in vita?”. E’ uno dei blitz dinella conferenza che precede serata finale del Festival di. Una domanda sul duetto tra Giannie Jovanotti offre all’attrice, che stasera affiancherà Amadeus come conduttrice, la possibilità di inserirsi. “Lo avete fatto esibire2 di mattina, come sta? Mi sono dimenticata di chiederlo. Poveraccio, già muoveva meno la mano. Ieri sera proprio boccheggiava, è tutto a posto?”. “Sta benissimo”, risponde Amadeus tra le risate della sala stampa. “Meno male”, chiosa l’attrice. Il tema dell’orario del festival viene toccato ripetutamente da: “Stanotte facciamo le 3 – dice- Servono corsi di sopravvivenza..”. L'articolo ...

