Sanremo 2022, quando Elisa ha rischiato l’arresto: il racconto incredibile (Di sabato 5 febbraio 2022) Elisa ha rischiato l’arresto: è stata la stessa cantante triestina ha ripercorrere l’episodio nel corso di un’intervista: ecco il racconto della cantautrice che in molti vedono come favorita per la vittoria al Festival di Sanremo. Mahmood e Blanco in gara insieme a Sanremo 2022 hanno subito attirato l’attenzione della stampa e dei curiosi. Sono stati L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 5 febbraio 2022)ha: è stata la stessa cantante triestina ha ripercorrere l’episodio nel corso di un’intervista: ecco ildella cantautrice che in molti vedono come favorita per la vittoria al Festival di. Mahmood e Blanco in gara insieme ahanno subito attirato l’attenzione della stampa e dei curiosi. Sono stati L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - _La_Lu_1979_ : Irama - Ovunque Sarai (Testo) Sanremo 2022 - RecensiamoMusic : #Rkomi e #Calibro35: 'Ci siamo trovati su Vasco' - Conferenza stampa #Sanremo2022 -