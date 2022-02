Sanremo 2022, portare i capelli lunghi dopo i 60 anni come Ornella Muti (Di sabato 5 febbraio 2022) capelli lunghi dopo 60 anni, chi dice che non si possono portare? Basta guardare Ornella Muti, 66 anni, splendida la Festival di Sanremo 2022 con i suoi lunghi capelli biondi che incorniciano il volto e rendono la sua bellezza ancora più femminile e delicata. Onde morbide, riga laterale per un hairstyle semplice che rende ogni suo outfit ancora più elegante, andando a contornare i suoi lineamenti impreziositi da una montatura di occhiali a farfalla con strass. Ma non solo, negli anni Ornella Muti ha cambiato colore di capelli passando dal castano al biondo e scegliendo addirittura colori molto di moda, ... Leggi su dilei (Di sabato 5 febbraio 2022)60, chi dice che non si possono? Basta guardare, 66, splendida la Festival dicon i suoibiondi che incorniciano il volto e rendono la sua bellezza ancora più femminile e delicata. Onde morbide, riga laterale per un hairstyle semplice che rende ogni suo outfit ancora più elegante, andando a contornare i suoi lineamenti impreziositi da una montatura di occhiali a farfalla con strass. Ma non solo, negliha cambiato colore dipassando dal castano al biondo e scegliendo addirittura colori molto di moda, ...

